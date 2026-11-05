Немецкую армию возглавит генерал, отвечавший в Минобороны за помощь Украине

Минобороны Германии в четверг объявило, что с февраля генеральным инспектором Бундесвера станет инспектор сухопутных войск Кристиан Фройдинг, который ранее возглавлял специальный штаб по вопросам Украины при оборонном ведомстве.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении Минобороны Германии.

Федеральный министр Борис Писториус принял решение, что нынешний инспектор сухопутных войск, генерал-лейтенант Кристиан Фройдинг, станет новым генеральным инспектором Бундесвера (Вооруженных сил Германии).

Фройдинг сменит генерала Карстена Бройера в феврале 2027 года, став таким образом самым высокопоставленным военным в Бундесвере. В сентябре генерал Бройер был избран председателем Военного комитета НАТО.

"Генерал-лейтенант Фройдинг обладает всеми необходимыми качествами, чтобы быть примером для наших военнослужащих и вести их в эту новую эру, в которой мы должны защищать себя лучше, чем в предыдущие десятилетия", – заявил Писториус.

По его словам, на посту руководителя Специального штаба по вопросам Украины Кристиан Фройдинг проанализировал стремительный технологический прогресс в войне с РФ и сделал выводы относительно оборонных возможностей Вооруженных сил Германии.

"Как инспектор сухопутных войск он в очень короткие сроки разработал и внедрил необходимые меры. Например, он обеспечил создание первого в Сухопутных войсках полка беспилотников", – пояснил Писториус.

Генерал-лейтенант Фройдинг по образованию является офицером разведки сухопутных войск и имеет ученую степень в области политических наук. На протяжении своей карьеры он занимал различные руководящие должности в вооружённых силах, в частности, был командиром роты, командиром батальона и командиром бригады, а также участвовал в миссиях в Боснии и Герцеговине (SFOR) и Афганистане (ISAF).

В 2022 году, после начала российской агрессии, он возглавил Специальный штаб по вопросам Украины при Федеральном министерстве обороны, тем самым обеспечивая тесную координацию немецкой военной поддержки Украины.

Действующий генеральный инспектор Вооружённых сил Германии Карстен Бройер в сентябре был избран будущим председателем Военного комитета НАТО.

Он высказывал мнение, что в 2029 году Россия будет в состоянии совершить нападение на НАТО – или даже раньше.