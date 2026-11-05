Франция продлевает срок патрулирования в Чёрном море после нападений на грузовые суда

Французский морской патрульный самолет продлит свое пребывание в Румынии еще на несколько недель, поскольку нападения на суда не прекращаются.

Об этом пишет Reuters, сообщает "Европейская правда".

Еще 18 октября Франция временно передислоцировала самолет Atlantique 2, предназначенный для обнаружения подводных лодок, военных кораблей, морских дронов и мин, на румынскую авиабазу после того, как Румыния и Болгария обратились к НАТО с просьбой о подкреплении. Теперь срок его патрулирования продлили

"Присутствие самолета Atlantique 2 будет сохраняться в течение нескольких недель. Мы здесь, чтобы обеспечить безопасность судоходства коммерческого флота в Чёрном море", – заявил командир самолета, имя которого французские военно-морские силы не разглашают из соображений безопасности.

Изначально сообщалось, что самолет пробудет в Румынии до 6 ноября.

В октябре у побережья Румынии и Болгарии были атакованы как минимум девять грузовых судов; по сообщениям, 34 моряка погибли или пропали без вести.

Самолет смог обнаружить три морских дрона, которые в итоге 28 октября атаковали и потопили контейнеровоз Contship Jet, принадлежащий греческой компании и находившийся в исключительной экономической зоне Болгарии.

Командир отметил, что они предупредили болгарские власти и экипаж судна за час до атаки морских дронов, благодаря чему экипаж в данном случае избежал потерь.

"Мы – самолет наблюдения. Мы можем обнаруживать. Мы не можем нейтрализовать и перехватывать такие дроны", – сказал командир самолета.

Напомним, 28 октября болгарский министр обороны Димитар Стоянов сообщил об ещё одном случае поражения торгового судна дронами в исключительной экономической зоне страны в Чёрном море.

Контейнеровоз под флагом Либерии был поражён примерно в 21 миле к юго-востоку от болгарского города Шабла. Судно вышло из Израиля, а конечным пунктом назначения была Румыния.

Впоследствии премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в четверг призвал объявить всемирное морское перемирие на фоне все более частых атак на торговые суда, в частности в Чёрном море. А в Хорватии добиваются объявления части Чёрного моря зоной боевых действий.