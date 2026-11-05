Президент Словакии: война в Украине начинает изматывать Европу

Президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что война в Украине начинает изматывать Европу, и Европейский Союз должен участвовать в переговорах о прекращении этого конфликта.

Об этом он заявил после встречи глав государств "Вышеградской четверки" (V4), в которую также входят Чехия, Венгрия и Польша, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

В совместной декларации президенты стран V4 выразили поддержку Украине и призвали к справедливому и прочному миру. Они также поддержали дальнейшее расширение ЕС и выступили за обеспечение доступных и надежных поставок энергоносителей.

"Эта война начинает изматывать Европу морально и экономически. Миллиарды, необходимые для помощи Украине в обороне против агрессора, в конечном итоге не поступают в больницы, школы и инфраструктуру отдельных государств-членов", – заявил Пеллегрини на пресс-конференции.

По его словам, нехватка средств в европейских странах является следствием протестов против роста стоимости жизни.

Президент Словакии считает, что невозможно ежегодно тратить до 100 миллиардов евро на изнурительную войну и не предпринимать ничего для прекращения боевых действий.

Президент Чехии Петр Павел призвал к более согласованному европейскому подходу к мирным переговорам в Украине. Он отмечает, что отсутствие координации подрывает авторитет Европы в глазах России и других партнеров. Кроме того, отсутствие единого подхода может создать у общественности впечатление, что европейские лидеры ничего не делают.

Двухдневный саммит президентов состоялся в рамках текущего словацкого председательства в группе V4, а город Тренчин является в этом году Европейской столицей культуры.

Специальный представитель президента США Стив Виткофф объявил, что трехсторонние переговоры о завершении российско-украинской войны состоятся на следующей неделе в столице Объединенных Арабских Эмиратов и будут посвящены дальнейшим шагам на пути к миру.

Президент Чехии Петр Павел ранее заявил, что в настоящее время существует окно возможностей, когда можно было бы присоединиться к переговорам, но оно может закрыться из-за попыток выработать полностью единую позицию всех европейских стран.