Кушнер рассказал, над какими глобальными договоренностями о безопасности работают США с ЕС и Украиной

Специальный посланник президента Дональда Трампа Джаред Кушнер сообщил, что США, ЕС, НАТО и Украина работают над договоренностями, которые могли бы стать основой для более широкой европейской архитектуры безопасности.

Об этом Кушнер написал в своём аккаунте в X, сообщает "Европейская правда".

Цель, по словам Кушнера, – разработать практические договоренности, которые учитывают опасения всех сторон в сфере безопасности, снижают риск будущих конфликтов и создают более стабильную обстановку в сфере безопасности.

"Мы рассматриваем пять основных целей: постоянные консультации по вопросам безопасности, надежные каналы связи в кризисных ситуациях, большую военную прозрачность, взаимные меры по снижению рисков эскалации и устойчивую основу для долгосрочной европейской безопасности и стабильности", – написал Джаред Кушнер.

По словам спецпосланника Трампа, любые договоренности должны в полной мере уважать суверенитет, территориальную целостность и независимое принятие решений каждой нации.

"Каждая страна будет сохранять полномочия в отношении своей собственной безопасности и альянсов, и ни одна страна не будет иметь права вето на суверенный выбор другой. НАТО останется центральным элементом коллективной обороны Европы, и эта инициатива будет основываться на существующих институтах и обязательствах", – отметил Кушнер.

США планируют продолжить консультации в формате Shell Bay с Украиной, НАТО, ЕС и европейскими партнерами, расширяя вовлеченность стран, чтобы обеспечить учет всех релевантных точек зрения и идей. Также планируется привлечь Россию в рамках мирных переговоров, которые пройдут на следующей неделе в Абу-Даби.

Ранее специальный посланник Трампа Стив Виткофф заявил, что трехсторонние переговоры между США, Украиной и Россией состоятся 10–11 ноября в столице Объединенных Арабских Эмиратов и будут посвящены дальнейшим шагам на пути к миру.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что в четверг, 5 ноября, провел частную встречу с посланником Путина и анонсировал "великолепное соглашение", которое коснется не только Украины и России, но и Европы в целом.