Тофан подтвердил, что Молдова намерена ввести визы для россиян и белорусов

Премьер-министр Молдовы Василе Тофан подтвердил, что страна намерена присоединиться к визовой политике Европейского Союза.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Присоединение к визовой политике ЕС будет означать введение визового режима для граждан ряда стран, в частности России, Беларуси и Китая. Василе Тофан подчеркнул, что этот шаг продиктован обязательствами страны в рамках европейской интеграции.

"Я не готов назвать конкретную дату. Если нормы Европейского Союза являются обязательными, то мы должны принять решение, которое поможет продвинуться в процессе вступления в ЕС", – заявил Тофан.

Гармонизация визовой политики со стандартами Шенгенской зоны является одним из условий в процессе интеграции и переговоров о вступлении Молдовы в Европейский Союз.

Напомним, ЕС в своих "дорожных картах" признал, что Молдова обогнала Украину на пути вступления.

Также председатель комитета по евроинтеграции парламента Молдовы Адриан Балуцел заявил, что Молдова не считает процесс вступления в ЕС соревнованием с Украиной и надеется, что оба государства успешно станут частью Евросоюза.