Науседа ожидает, что Россия будет готова к переговорам не раньше конца зимы

Президент Литвы Гитанас Науседа не считает вероятным в настоящее время традиционное российское вторжение на территорию НАТО, но не ожидает, что в ближайшее время Россия будет готова к переговорам с Украиной.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Науседа не видит у Москвы серьезного желания начать переговоры о прекращении войны против Украины до следующей весны. Ведь Россия традиционно использует зимние месяцы, чтобы поддерживать давление на Украину с помощью авиаударов по городам, отметил он.

"Россияне будут лишь делать вид, что ведут переговоры. Я им не доверяю. Если Украина переживет эту зиму, а я убежден, что так и будет, шансы на серьезные переговоры улучшатся в 2027 году. Раньше я их не ожидаю", – заявил Науседа.

Сейчас россияне хотят понаблюдать, как альянс реагирует на так называемые гибридные атаки, к которым, как подозревают, относились, среди прочего, вторжения дронов, кибератаки и поджоги, считает Науседа.

"Я не думаю, что Россия сейчас готова к широкомасштабным операциям. Ресурсы России сосредоточены на украинском поле боя, и там она не добивается успеха. Но Путин испытывает нас и все больше приближается к статье 5 – обязательству НАТО по коллективной обороне", – сказал президент Литвы.

Таким образом, гибридная война будет продолжаться не только на восточном фланге НАТО, но и в Германии, Дании и других странах, пояснил Науседа. Россия проверяет, "насколько мы решительны и будем ли мы коллективно реагировать, когда будут пересечены определенные красные линии", заявил литовский президент.

Напомним, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф заявил, что трехсторонние переговоры между США, Украиной и Россией состоятся 10–11 ноября в столице Объединенных Арабских Эмиратов и будут посвящены дальнейшим шагам на пути к миру.

А другой специальный посланник США Джаред Кушнер сообщил, что США, ЕС, НАТО и Украина работают над договоренностями, которые могли бы стать основой для более широкой европейской архитектуры безопасности.