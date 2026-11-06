Во Франции автобус со школьниками съехал в кювет и врезался в дерево: есть пострадавшие

В пятницу, 6 ноября, во французском департаменте Эн произошла авария школьного автобуса, в результате которой есть несколько пострадавших.

Об этом пишет BFMTV со ссылкой на официальные данные, передает "Европейская правда".

Ив Кристин, мэр коммуны Лан, возле которой произошла авария, отметил, что автобус съехал с дороги и врезался в дерево в кювете.

По его словам, двое человек находятся в состоянии остановки сердца, также есть пострадавшие.

Министр национального образования Франции Эдуар Жефрей, находясь с рабочим визитом в Конфлан-Сент-Онорин, прокомментировал аварию, в которой пострадали школьники.

"Я не могу не начать с того, чтобы выразить свои соболезнования этим ученикам и их семьям. Для нас это всегда тяжелое испытание, когда наши ученики – когда наши дети – становятся жертвами аварий такого рода", – сказал он.

30 октября утром в немецком городе Бад-Ольдесло (земля Шлезвиг-Гольштейн) общественный автобус, в котором находилось около 20 детей, врезался в стену дома.

В том же месяце 19 человек получили ранения в результате столкновения автобуса и поезда на французской стороне туннеля под Ла-Маншем.