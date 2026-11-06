В Польше за последние дни было зафиксировано более 20 ложных сообщений о минировании самолетов

За последние дни в Польше зафиксировали более двух десятков ложных сообщений о заминировании самолетов – все они касались пассажирских самолетов.

Об этом сообщает Polskie Radio со ссылкой на информацию от Eurocontrol – европейской организации, которая координирует воздушное движение и следит за его безопасностью, сообщает "Европейская правда".

В четверг, 5 ноября, об угрозах взрывов сообщили на 14 рейсах, а во вторник, 3 ноября, – на семи. Eurocontrol сопоставил эти данные с количеством рейсов, выполнявшихся в эти дни, и отметил, что ложные сообщения о взрывах не привели к задержкам в воздушном движении.

Организация сообщает, что следит за ситуацией и тесно сотрудничает с авиакомпаниями, аэропортами, поставщиками аэронавигационных услуг и другими организациями по всей Европе, чтобы минимизировать возможные перебои в воздушном движении.

Напомним, в Еврокомиссии заявили, что отслеживают ситуацию с сообщениями о заминировании авиарейсов и призвали страны проводить собственные расследования этих инцидентов.

В целом в последние дни многие европейские авиарейсы задерживаются из-за сообщений о якобы взрывчатке на борту. В частности, в Чехии, Румынии и Италии пассажирские самолеты приземлились после того, как получили сообщение об угрозе взрыва.