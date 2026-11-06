Букінгемський палац "відкритий" до того, щоб короля Чарльза усунули з посади глави держави

Букінгемський палац "повністю відкритий" до того, щоб країни Співдружності усунули короля з посади глави держави.

Про це пише The Times з посиланням на власні джерела, інформує "Європейська правда".

Дискусія щодо того, щоб усунути короля Чарльза з посади офіційного глави держави розпочалася на тлі його візиту до Карибського басейну, який був затьмарений закликами до виплати компенсацій за рабство та республіканськими настроями.

"Король і королівська родина готові служити народам цих регіонів стільки, скільки вони того бажають. Але якщо вони більше цього не бажають, то ми справді повністю відкриті до цього. Родина служить, коли її потребують, а якщо ні – то можна знайти нове рішення", – сказав один зі старших радників королівської родини виданню.

Під час візиту короля Чарльза до країн Карибського басейну прем’єр-міністр Великої Британії Ендрю Бернем заявив, що вибачиться за історичне минуле, пов’язане з рабством, від імені держави. Разом з тим деякі дипломати критикують це рішення, вважаючи, що така заява лише підштовхне країни до активніших вимог репарацій.

За межами Великої Британії король є главою держави у 14 країнах Співдружності. Останньою країною, яка вийшла зі Співдружності, став Барбадос, який у 2021 році усунув королеву Єлизавету II з посади глави держави.

Нагадаємо, Енді Бернем заявив, що "відкритий" до закликів щодо того, щоб Велика Британія офіційно перепросила за свою роль у работоргівлі, але виключив можливість розгляду питання про фінансові компенсації.

А у березні король Іспанії Феліпе VI визнав зловживання у колоніальному минулому його країни, що стало рідкісним жестом з боку іспанської корони, яка ніколи не висловлювала офіційних вибачень колишнім колоніям.