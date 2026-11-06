Букингемский дворец "готов" к тому, чтобы король Чарльз был отстранен от должности главы государства
Букингемский дворец "полностью открыт" для того, чтобы страны Содружества отстранили короля от должности главы государства.
Об этом пишет The Times со ссылкой на собственные источники, сообщает "Европейская правда".
Дискуссия о том, чтобы отстранить короля Чарльза от должности официального главы государства, началась на фоне его визита в Карибский бассейн, который был омрачен призывами к выплате компенсаций за рабство и республиканскими настроениями.
"Король и королевская семья готовы служить народам этих регионов столько, сколько они того пожелают. Но если они больше этого не желают, то мы действительно полностью открыты для этого. Семья служит, когда в ней нуждаются, а если нет – то можно найти новое решение", – сказал один из старших советников королевской семьи изданию.
Во время визита короля Чарльза в страны Карибского бассейна премьер-министр Великобритании Эндрю Бернем заявил, что от имени государства принесет извинения за историческое прошлое, связанное с рабством. Вместе с тем некоторые дипломаты критикуют это решение, считая, что такое заявление лишь подтолкнет страны к более активным требованиям репараций.
За пределами Великобритании король является главой государства в 14 странах Содружества. Последней страной, вышедшей из Содружества, стал Барбадос, который в 2021 году отстранил королеву Елизавету II от должности главы государства.
Напомним, Энди Бернем заявил, что "открыт" для призывов о том, чтобы Великобритания официально извинилась за свою роль в работорговле, но исключил возможность рассмотрения вопроса о финансовых компенсациях.
А в марте король Испании Фелипе VI признал злоупотребления в колониальном прошлом своей страны, что стало редким жестом со стороны испанской короны, которая никогда не приносила официальных извинений бывшим колониям.