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Король Бельгии отказался принять отставку премьер-министра де Вевера

Новости — Пятница, 6 ноября 2026, 13:28 — Ольга Романская

Король Бельгии отклонил отставку премьер-министра Барта де Вевера и поручил ему завершить переговоры по бюджету как можно скорее.

Об этом сообщает Le Soir, передает "Европейская правда".

Король получил официальные заверения от лидеров пяти партий о том, что их партии готовы пойти на уступки для достижения соглашения по бюджету. Также король подчеркнул необходимость найти баланс между сохранением социальной сплоченности и стимулированием экономического роста.

"Его Величество Король принял премьер-министра Барта де Вевера на аудиенции в Королевском дворце. После переговоров с лидерами пяти партий большинства Король принял к сведению их совместное обязательство завершить бюджетные переговоры как можно скорее. Все подтвердили свою решимость достичь соглашения о стабильной бюджетной траектории на следующие три года", – говорится в заявлении королевского двора.

Сообщается, что премьер-министр доложит королю в понедельник, 16 ноября.

Глава федерального правительства подал королю заявление об отставке в понедельник, поскольку его команда не смогла достичь согласия по сокращению бюджета на 10 миллиардов евро. Президент воздержался от принятия решения и в последние дни консультировался с лидерами партий большинства.

Напомним, во время саммита лидеров ЕС 16 октября глава правительства Бельгии Барт де Вевер категорически выступил против обсуждения идеи об использовании замороженных активов Центрального банка РФ.

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Бельгия
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