Єврокомісія вимагає від TikTok переглянути алгоритми рекомендацій

Популярний застосунок TikTok на крок наблизився до штрафу від Європейського Союзу після того, як регулятори виявили, що його алгоритм рекомендацій відео затягує користувачів у "кролячі нори" потенційно шкідливого контенту.

Про це йдеться у заяві Європейської комісії, передає "Європейська правда".

У п’ятницю, 6 листопада, Єврокомісія попередньо визнала, що TikTok порушує Закон про цифрові послуги (DSA) через так званий "ефект кролячої нори" у своїй системі рекомендацій.

"Стрічка "Для тебе" у TikTok показує користувачам безперервний потік персоналізованих відео, навіть якщо вони стосуються проблем із психічним здоров’ям та сприйняттям власного тіла", – йдеться у заяві.

У Єврокомісії наголосили, що чим більше користувач взаємодіє з певним типом контенту – то частіше алгоритм стрічки "Для тебе" у TikTok рекомендує подібний контент. Така конструкція, на думку регуляторів, може бути шкідливою.

"Ці "кролячі нори" можуть мати згубний вплив на психічне здоров’я користувачів, особливо вразливих дорослих та неповнолітніх", – йдеться у заяві.

Таким чином, Єврокомісія попередньо встановила, що TikTok не провів належної оцінки того, як його алгоритм рекомендацій може заводити користувачів у такі "кролячі нори". Й попередні висновки показують, що структура алгоритму може відігравати важливу роль у виникненні "кролячих нір".

У Єврокомісії наголосили, що хоча й застосунок вже запровадив певні заходи для зменшення ризику "ефекту кролячої нори" – вона попередньо встановила, що ці заходи є неефективними.

"На цьому етапі розслідування Єврокомісія вважає, що TikTok має змінити дизайн стрічки "Для тебе". Наприклад, TikTok повинен більше спиратися на явні уподобання користувачів, відмовитися від використання часу перегляду як показника для рекомендації контенту, підвищити доступність та зручність використання засобів контролю користувачами, а також регулярно тестувати свій алгоритм", – зазначили у заяві.

Також у Єврокомісії наголосили, що якщо висновки в кінцевому підсумку підтвердяться – вона може ухвалити рішення про невиконання вимог, що може спричинити накладення штрафу, розмір якого може становити до 6% від загального світового річного обороту провайдера.

У липні Єврокомісія надіслала TikTok попередні висновки про те, що облікові записи неповнолітніх на платформі не відповідають стандартам безпеки, передбаченим цифровим законодавством ЄС.

У Британії також почали розслідування проти TikTok щодо захисту неповнолітніх користувачів.