Еврокомиссия требует от TikTok пересмотреть алгоритмы рекомендаций

Популярное приложение TikTok стало на шаг ближе к штрафу со стороны Европейского Союза после того, как регулирующие органы обнаружили, что его алгоритм рекомендаций видео затягивает пользователей в "кроличьи норы" потенциально вредного контента.

Об этом говорится в заявлении Европейской комиссии, передает "Европейская правда".

В пятницу, 6 ноября, Еврокомиссия предварительно признала, что TikTok нарушает Закон о цифровых услугах (DSA) из-за так называемого "эффекта кроличьей норы" в своей системе рекомендаций.

"Лента "Для тебя" в TikTok показывает пользователям непрерывный поток персонализированных видео, даже если они касаются проблем с психическим здоровьем и восприятием собственного тела", – говорится в заявлении.

В Еврокомиссии подчеркнули, что чем больше пользователь взаимодействует с определенным типом контента, тем чаще алгоритм ленты "Для тебя" в TikTok рекомендует подобный контент. Такая конструкция, по мнению регуляторов, может быть вредной.

"Эти "кроличьи норы" могут оказывать пагубное влияние на психическое здоровье пользователей, особенно уязвимых взрослых и несовершеннолетних", – говорится в заявлении.

Таким образом, Еврокомиссия предварительно установила, что TikTok не провел надлежащей оценки того, как его алгоритм рекомендаций может заводить пользователей в такие "кроличьи норы". И предварительные выводы показывают, что структура алгоритма может играть важную роль в возникновении "кроличьих нор".

В Еврокомиссии подчеркнули, что, хотя приложение уже внедрило определенные меры для снижения риска "эффекта кроличьей норы", она предварительно установила, что эти меры являются неэффективными.

"На данном этапе расследования Еврокомиссия считает, что TikTok должен изменить дизайн ленты "Для тебя". Например, TikTok должен в большей степени опираться на явные предпочтения пользователей, отказаться от использования времени просмотра в качестве показателя для рекомендации контента, повысить доступность и удобство использования средств контроля пользователями, а также регулярно тестировать свой алгоритм", – отметили в заявлении.

Также в Еврокомиссии подчеркнули, что если выводы в конечном итоге подтвердятся, она может принять решение о невыполнении требований, что может повлечь за собой наложение штрафа, размер которого может составить до 6% от общего мирового годового оборота провайдера.

В июле Еврокомиссия направила TikTok предварительные выводы о том, что учетные записи несовершеннолетних на платформе не соответствуют стандартам безопасности, предусмотренным цифровым законодательством ЕС.

В Великобритании также начали расследование в отношении TikTok по вопросу защиты несовершеннолетних пользователей.