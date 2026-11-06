Мерц мав розмову з Трампом щодо війни в Україні

Увечері 5 листопада канцлер Німеччини Фрідріх Мерц провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом щодо російсько-української війни.

Про це у п’ятницю, 6 листопада, повідомив речник уряду Стефан Корнеліус, цитує n-tv, пише "Європейська правда".

Речник зазначив, що Мерц і Трамп дійшли згоди: "війну проти України необхідно якнайшвидше припинити", а також, що будь-яка мирна угода також має бути схвалена партнерами по НАТО.

Корнеліус додав, що після виборів у США з’явилося "нове відчуття нагальності", а мандат на переговори став "значно" більш цілеспрямованим.

Нагадаємо, напередодні представники України, США, Франції, Великої Британії, Німеччини та НАТО провели робочу зустріч в Брюсселі, під час якої обговорили майбутні гарантії безпеки для України з боку Сполучених Штатів та інших партнерів, а також нову стратегію європейської безпеки.

А в середу, 4 листопада, у штаб-квартирі Європейської комісії у Брюсселі відбулися консультації за участю представників України, США, Великої Британії, Франції, Німеччини, НАТО, Світового банку та Єврокомісії щодо підготовки Плану процвітання України, який має визначити механізми післявоєнної відбудови, та фінансування України у 2027 році.

Ці зустрічі відбулися напередодні тристоронніх переговорів США, України та Росії, що відбудуться 10-11 листопада в столиці Об’єднаних Арабських Еміратів та зосередяться на подальших кроках до миру.