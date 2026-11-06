Мерц провел беседу с Трампом по поводу войны в Украине

Вечером 5 ноября канцлер Германии Фридрих Мерц провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом по поводу российско-украинской войны.

Об этом в пятницу, 6 ноября, сообщил пресс-секретарь правительства Стефан Корнелиус, как цитирует n-tv, пишет "Европейская правда".

Пресс-секретарь отметил, что Мерц и Трамп пришли к соглашению: "войну против Украины необходимо как можно скорее прекратить", а также что любое мирное соглашение должно быть одобрено партнерами по НАТО.

Корнелиус добавил, что после выборов в США появилось "новое ощущение срочности", а мандат на переговоры стал "значительно" более целенаправленным.

Напомним, накануне представители Украины, США, Франции, Великобритании, Германии и НАТО провели рабочую встречу в Брюсселе, в ходе которой обсудили будущие гарантии безопасности для Украины со стороны Соединенных Штатов и других партнеров, а также новую стратегию европейской безопасности.

А в среду, 4 ноября, в штаб-квартире Европейской комиссии в Брюсселе состоялись консультации с участием представителей Украины, США, Великобритании, Франции, Германии, НАТО, Всемирного банка и Еврокомиссии по подготовке Плана процветания Украины, который должен определить механизмы послевоенного восстановления и финансирования Украины в 2027 году.

Эти встречи состоялись накануне трёхсторонних переговоров между США, Украиной и Россией, которые пройдут 10–11 ноября в столице Объединённых Арабских Эмиратов и будут посвящены дальнейшим шагам на пути к миру.