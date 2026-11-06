У Єврокомісії підтвердили візит президентки фон дер Ляєн у Болгарію та Румунію

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн наступного тижня відвідає Румунію та Болгарію в межах поїздки до Чорноморського регіону.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, повідомила головна речниця Єврокомісії Паула Піньо.

Урсула фон дер Ляєн відвідає Болгарію та Румунію 9-10 листопада.

"У понеділок президентка розпочне свою поїздку до Чорноморського регіону з Бухареста", – заявила Піньо.

Вона уточнила, що у столиці Румунії 9 листопада фон дер Ляєн зустрінеться з президентом країни Нікушором Даном та прем'єр-міністром Лукою Нікулеску.

"У вівторок президентка перебуватиме у Варні, в Болгарії", – розповіла головна речниця.

Інших деталей програми перебування президентки Єврокомісії в Болгарії та Румунії Паула Піньо не уточнила.

Як повідомляла "Європейська правда", президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн планує відвідати Болгарію та Румунію наступного тижня на тлі серії атак дронів на судна в Чорному морі.

Ці плани з’явилися на тлі посилення союзниками по НАТО спостереження за Чорним морем після нападів на торгове судноплавство.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, над регіоном були помічені італійські, британські та американські розвідувальні літаки, які виконували одночасні місії. Також французький морський патрульний літак продовжить своє перебування у Румунії ще кілька тижнів, адже атаки на вантажні судна у Чорному морі не припиняються.

Нагадаємо, міністри оборони Болгарії, Румунії і Туреччини засудили нещодавні атаки на торгівельні судна в Чорному морі та домовилися про створення механізму координації щодо безпеки судноплавства.