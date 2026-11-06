В Еврокомиссии подтвердили визит фон дер Ляйен в Болгарию и Румынию

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на следующей неделе посетит Румынию и Болгарию в рамках поездки в Черноморский регион.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, сообщила главный пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо.

Урсула фон дер Ляйен посетит Болгарию и Румынию 9–10 ноября.

"В понедельник президент начнет свою поездку в Черноморский регион с Бухареста", – заявила Пиньо.

Она уточнила, что в столице Румынии 9 ноября фон дер Ляйен встретится с президентом страны Никушором Даном и премьер-министром Лукой Никулеску.

"Во вторник президент будет находиться в Варне, в Болгарии", – рассказала главный пресс-секретарь.

Других подробностей программы пребывания президента Еврокомиссии в Болгарии и Румынии Паула Пиньо не уточнила.

Как сообщала "Европейская правда", президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен планирует посетить Болгарию и Румынию на следующей неделе на фоне серии атак дронов на суда в Чёрном море.

Эти планы появились на фоне усиления союзниками по НАТО наблюдения за Чёрным морем после нападений на торговое судоходство.

Как сообщают местные СМИ, над регионом были замечены итальянские, британские и американские разведывательные самолеты, выполнявшие одновременные миссии. Также французский морской патрульный самолет продлит свое пребывание в Румынии еще на несколько недель, ведь атаки на грузовые суда в Черном море не прекращаются.

Напомним, министры обороны Болгарии, Румынии и Турции осудили недавние нападения на торговые суда в Чёрном море и договорились о создании механизма координации в сфере безопасности судоходства.