Кілька медіаорганізацій в Ірландії евакуювалися через загрозу вибухів

У п’ятницю кілька медіаорганізацій Ірландії, зокрема суспільний мовник RTE, були змушені евакуюватися зі своїх офісів після отримання повідомлень про загрозу вибухів.

Про це повідомляє RTE, передає "Європейська правда".

Евакуація редакцій кількох ЗМІ відбулася після того, як вранці 6 листопада національному мовнику, а також десяткам інших ЗМІ по всій Ірландії та Великій Британії, було надіслано електронного листа з погрозою про те, що протягом 45 хвилин вибухне бомба.

Персонал мовника RTE евакуювали з будівель кампусу Доннібрук у Дубліні, а на місці події розпочали поліцейську операцію.

Видання Mediahaus та Independent News Media також на деякий час евакуювали свої офіси на вулиці Талбот в ірландській столиці як запобіжний захід. Редакція Virgin Media теж отримала погрозу, але продовжила мовлення.

В ірландському уряді заявили, що працюють над тим, щоб встановити, хто несе відповідальність за "дуже серйозні" погрози на адресу ЗМІ.

Там зазначили, що ці інциденти сталися слідом за триваючими перебоями в авіасполученні по всій Європі, спричиненими подібними погрозами, і, ймовірно, є "скоординованою кампанією з дестабілізації".

Нагадаємо, в останні дні багато європейських авіарейсів затримують через повідомлення про нібито вибухівку на борту. Зокрема, у Чехії, Румунії та Італії пасажирські літаки приземлилися після того, як отримали повідомлення про загрозу вибуху.

А раніше п’ять різних повідомлень про вибухівку на борту п’яти європейських авіарейсів надійшли ввечері 2 листопада та протягом дня 3 листопада.

В ЄС заявили, що моніторять ситуацію з повідомленнями про замінування авіарейсів і закликали країни проводити власні розслідування цих інцидентів.