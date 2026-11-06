На фоне ряда инцидентов по всей Европе, связанных с ложными предупреждениями о взрывах, британская телекомпания Sky News получила сообщение об угрозе безопасности.

Об этом говорится в сообщении Sky News, пишет "Европейская правда".

Как отмечается в заявлении компании, утром 6 ноября Sky News стала одной из ряда медиаорганизаций, получивших сообщение об угрозе безопасности.

Сеть провела оценку безопасности и сообщила об этом в соответствующие органы власти.

"Безопасность и защита наших коллег являются нашим главным приоритетом, и мы тесно сотрудничаем с органами власти, чтобы обеспечить безопасность наших сотрудников и бесперебойность работы", – заявили в Sky News, отказавшись предоставлять дополнительную информацию.

Сообщалось, что в пятницу несколько медиаорганизаций Ирландии, в частности общественный вещатель RTE, были вынуждены эвакуироваться из своих офисов после получения сообщений об угрозе взрывов.

Об этих инцидентах стало известно на фоне серии ложных предупреждений о заминировании гражданских авиарейсов по всей Европе.

В пятницу четыре самолета, пролетавших над территорией Франции, получили ложные сообщения об угрозе взрывов на борту. Рейс Ryanair, который должен был вылететь из Лиссабона в Рим, также получил угрозу о бомбе, которая оказалась ложной тревогой. В этот день по меньшей мере восемь рейсов в Прагу и из Праги стали объектами предупреждений о "бомбах".

Накануне в Чехии, Румынии, Италии, Болгарии и Бельгии пассажирские самолеты приземлились после того, как получили сообщения об угрозе взрыва.

В ЕС заявили, что отслеживают ситуацию с сообщениями о заминировании авиарейсов, и призвали страны проводить собственные расследования этих инцидентов.