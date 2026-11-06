Премьер Латвии примет участие в акции протеста против транзита российского зерна

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс примет участие в запланированной на субботу, 7 ноября, в Екабпилсе акции протеста "Нет кровавому зерну!", целью которой является добиться запрета транзита через Латвию зерна из России и оккупированных территорий Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

В то же время премьер Латвии признает, что пока прекратить этот транзит невозможно, поскольку в Европейском Союзе не достигнуто единодушия по этому вопросу.

На пресс-конференции после заседания правительства Кулбергс, отвечая на вопросы журналистов о своей позиции по вопросу транзита российского зерна, подчеркнул, что она не изменилась: "Нет кровавому российскому зерну!"

В то же время он призвал выяснить, что будет означать прекращение транзита. Кулбергс предложил дождаться информационного доклада, который правительство может рассмотреть на следующей неделе. В нём изложено, какие меры Латвия может принять с точки зрения законодательства. Он также напомнил, что страны Балтии поднимают этот вопрос на уровне ЕС.

"Мы не можем действовать так, как нам вздумается, поскольку являемся государством-членом ЕС. Я – ответственный человек. Я несу ответственность, в частности, за финансы Латвии и перед сельскохозяйственными производителями. Ни я, ни правительство не можем принимать решение в одиночку, поскольку необходимо понимать, какими будут последствия", – заявил Кулбергс.

Он повторил, что его позиция по вопросу транзита российского зерна не изменилась, однако необходимо продумать, как реализовать запрет на практике.

На просьбу уточнить, ставится ли цель прекратить транзит российского зерна в этом или в следующем году, Кулбергс ответил, что хочет выяснить, какие непосредственные последствия это будет иметь для Латвии.

"Если это решение автоматически повлечет за собой риск штрафа в размере 300–400 млн евро, то необходимо понять, откуда мы возьмем эти средства, чтобы профинансировать это политическое решение таким образом, чтобы оно напрямую не коснулось сельскохозяйственных производителей, медиков, пограничников и других", – пояснил премьер-министр.

На вопрос, примет ли Кулбергс участие в запланированной на субботу акции протеста в Екабпилсе, он ответил утвердительно. "У меня есть четкое послание, с которым я туда приду", – сказал премьер-министр.

Кроме того, премьер планирует пригласить фермеров на переговоры, чтобы разъяснить им ситуацию и рассказать, во что обойдется прекращение транзита российского зерна.

"Важный момент заключается в том, что речь идет не только о Латвии, но и о многолетнем бюджете ЕС, в частности о сельскохозяйственном бюджете. Для нас важна поддержка каждой страны, чтобы мы могли получить финансирование для фермеров", – отметил Кулбергс.

Как отмечают организаторы, акция в субботу станет продолжением протеста, состоявшегося 17 сентября этого года. При этом они ожидают, что на этот раз общественный резонанс будет значительно шире, а количество участников – существенно больше.

Напомним, Литва настаивает на практическом внедрении механизма проверки происхождения зерна, чтобы не допустить использования портов Евросоюза, а также транспортной инфраструктуры ЕС для перевозки украинского зерна, похищенного Россией на оккупированных территориях Украины.

Как сообщала "Европейская правда", Эстония планирует полностью перекрыть транзит российского зерна через свои порты.