В Литве начались военные учения немецких вооружённых сил

6 ноября на территории Литвы начались военные учения Бундесвера, в которых примут участие более 6 тысяч военнослужащих.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает LRT.

В учениях Freedom Shield 26-II, которые продлятся до 3 декабря, и Grand Eagle 26 примут участие военнослужащие 45-й бронетанковой бригады Бундесвера, развернутой в Литве, и 37-й механизированной пехотной бригады "Саксония".

К учениям присоединятся солдаты многонациональной боевой бригады НАТО в Литве из Германии, Нидерландов, Норвегии, Чехии, Хорватии, Бельгии, Люксембурга, а также подразделение литовских вооруженных сил.

Учения Freedom Shield 26-II пройдут на военном полигоне в Руднинкай, а Grand Eagle 26 – на полигоне имени генерала Сильвестраса Жукаускаса.

По данным вооружённых сил, целью учений является укрепление боевой готовности подразделений, совершенствование процедур командования и планирования операций, а также улучшение взаимодействия с союзниками по НАТО – Литвой и Польшей.

В течение всего периода учений по литовским дорогам будут перемещаться солдаты и военная техника. Наиболее интенсивное движение колонны техники от пограничного пункта Калвария к местам проведения учений ожидается 6–7 ноября, а от Клайпеды – 10–12 ноября.

По завершении учений, с 28 ноября по 3 декабря, военная техника будет возвращаться в направлении Калварии и Клайпеды.

Вооруженные силы предупреждают, что из-за передвижения техники на некоторых участках дорог возможны временные затруднения движения, поэтому водителям рекомендуется заранее рассчитать время в пути и следовать указаниям сотрудников военной полиции.

Напомним, 9 ноября в Новой Дембе, на юго-востоке Польши, запланировано начало беспрецедентных военных учений, целью которых является проверка способности "коалиции желающих", возглавляемой Францией и Великобританией, развернуть свои силы в Украине после прекращения боевых действий.

Канцлер Германии Фридрих Мерц пригласил президента Украины Владимира Зеленского на встречу "коалиции желающих" в Берлине 19 ноября.