Кандидат у президенти Франції пов’язав посилення російських загроз з ударами України вглиб РФ

Кандидат у президенти Франції від ультралівої партії "Нескорена Франція" Жан-Люк Меланшон припустив, що посилення російської загрози в Європі може бути пов’язане з далекобійними ударами України по території РФ.

Слова політика цитує Le Monde, передає "Європейська правда".

Лідер ультралівих висловив думку, що слід "можливо, поставити собі питання", чи не пов’язане посилення російської загрози в Європі з далекобійними ударами, яких завдає Україна на російській території.

"Ніхто, здається, не переймається тим, чому сьогодні загроза з боку Росії виглядає більшою, ніж була деякий час тому. Чому? Можливо, варто запитати себе, чи не пов’язано це з обстрілами в вглиб території РФ, які здійснює Україна – позиція, якої досі не дотримувалися французи", – сказав Меланшон журналістам.

Він заявив, що "не намагається" виправдати Росію.

"Це не для того, щоб виправдовувати Росію, адже щойно ми висловлюємо слова здорового глузду та розсудливості, нас одразу звинувачують у тому, що ми зраджуємо боротьбу. Але все ж таки, хто може уявити, щоб країна дозволила атакувати власну столицю й не реагувала на таку ситуацію? Такого не буває. Навіть якщо Росія є агресором проти України", – додав політик.

Лідер "Нескореної Франції" наголосив, що єдиним виходом з війни є дипломатичне врегулювання.

"Ми вважаємо, що ризик зростає, але іншого виходу, окрім дипломатії та діалогу, все ще немає", – додав він.

Ця заява Меланшона пролунала через кілька днів після того, як французький президент Емманюель Макрон зібрав в Єлисейському палаці кандидатів у президенти та лідерів партій, щоб поінформувати їх про стан російської загрози у Франції та Європі.

Після засідання з лідерами політичних партій 18 вересня президент Емманюель Макрон відзначив посилення російської гібридної загрози і розпорядився підготувати план захисту критичної інфраструктури від неї.

Згодом ЗМІ повідомили, що Франція готується до гібридних атак Росії, спрямованих на її інфраструктуру, які можуть відбутися вже наступної осені.

У заяві, опублікованій 19 вересня, двоє провідних діячів французької ультраправої партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен, яка є головною кандидаткою на посаду президента, і Жордан Барделла зайняли тверду позицію щодо Москви.