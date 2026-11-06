Партия кандидата в президенты от крайне левых Жана-Люка Меланшона в своей официальной программе, обнародованной в пятницу, предусмотрела выход из НАТО и национализацию оборонных предприятий.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Все больше опросов ставят Меланшона на второе место по электоральным симпатиям перед выборами, которые состоятся в следующем году. Два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов, пройдут во второй тур, где Меланшон может столкнуться с лидером ультраправых Марин Ле Пен, которая также обещает вывести Францию из интегрированного командования НАТО.

"Немедленно выйти из состава интегрированного командования НАТО, а затем, поэтапно, – из самой организации. Отказаться от требования США выделять 5% ВВП на оборонные расходы", – говорится в 222-страничной программе партии "Непокоренная Франция".

Однако, как добавлено в документе, Франция под руководством Меланшона все равно будет оказывать помощь странам Европейского Союза в соответствии с договорами ЕС.

В отличие от ультраправой партии Ле Пен, "Непокоренная Франция" не заявляет прямо, что прекратит оказывать помощь Украине, – но настаивает на необходимости дипломатического решения. Любое мирное соглашение должно основываться на "гарантиях коллективной безопасности между сторонами конфликта и остальной Европой".

"Непокоренная Франция" выступает за ужесточение регулирования в сфере вооружений, в частности в отношении летальных автономных систем вооружения и ядерного оружия.

Эта ультралевая партия также выступает против "космической гонки вооружений", в частности обещая закрыть космический центр НАТО в Тулузе, но в то же время заявляет, что Франция должна располагать средствами для обеспечения своего суверенитета. В отличие от большинства других политических партий, "Непокоренная Франция" проявляет значительный интерес к космической политике и в своей президентской программе утверждает, что Франция должна приобрести космический челнок.

В целом, по мнению партии, Франция должна больше инвестировать в так называемые "критические средства обеспечения", то есть военное оборудование в таких сферах, как связь, разведка и логистика, которые в настоящее время в основном поставляются США через НАТО. "Их производство должно быть приоритетным", – отметила партия.

Партия также стремится национализировать некоторые из главных оборонных компаний страны, в частности ArianeGroup.

Ранее кандидат в президенты Франции от ультралевой партии "Непокоренная Франция" Жан-Люк Меланшон предположил, что усиление российской угрозы в Европе может быть связано с дальнобойными ударами Украины по территории РФ.

Рейтинг ультраправой кандидатки на президентских выборах во Франции Марин Ле Пен вырос на фоне социальных протестов, охвативших всю страну.