Сибига обсудил с Сикорским подготовку к переговорам в Абу-Даби

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в ходе встречи с польским коллегой Радославом Сикорским проинформировал его о подготовке к встречам с США и Россией в Абу-Даби.

Об этом сообщили в МИД, пишет "Европейская правда".

Сибига сообщил, что совместно с главой МИД Польши скоординировал позиции перед встречей представителей Украины, США и России в Абу-Даби 10-11 ноября.

Также министры обсудили укрепление оборонного потенциала Украины, в частности противовоздушной и противоракетной обороны, а также сотрудничество двух стран в сфере дронов.

"Продолжение военной помощи остается критически важным, поскольку Россия усиливает атаки на украинские города, людей и гражданскую инфраструктуру", – подчеркнул Сибига.

Среди прочего, главы МИД Украины и Польши обсудили двусторонние отношения и договорились продолжать активную совместную работу над их нормализацией и решением всех неурегулированных вопросов путем конструктивного диалога. Также они согласились продолжить работу по эксгумациям.

В ходе беседы министры уделили особое внимание вступлению Украины в ЕС. Сибига подчеркнул важность открытия двух последних переговорных кластеров до конца этого года и поблагодарил Польшу за поддержку в этом вопросе.

Напомним, что трехсторонние переговоры между США, Украиной и Россией состоятся 10–11 ноября в столице Объединенных Арабских Эмиратов и будут посвящены дальнейшим шагам на пути к миру.

Президент США Дональд Трамп заявил, что в четверг, 5 ноября, провел частную встречу с посланником Путина и анонсировал "замечательное соглашение", которое коснется не только Украины и России, но и Европы в целом.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский ранее предостерег европейских союзников от проведения переговоров о прекращении российско-украинской войны без учета интересов Восточной Европы в сфере безопасности.