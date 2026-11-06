Немецкая партия "Зеленые" резко раскритиковала выступление Юлии Мендель, бывшего пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского, а ныне его ярого критика, которая появилась на мероприятии "Альтернативы для Германии" в Бундестаге.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Welt.

Руководительница фракции "Зеленых" в парламенте Ирене Михалич заявила: "Это появление многое говорит о политической программе партии "АдГ".

Она добавила, что Мендель занимается "чистым обвинением жертвы", а "АдГ" с удовольствием использует эту пропаганду для своей пророссийской подводной войны в немецком парламенте".

Михалич отметила, что это оскорбление для десятков тысяч людей, которые до сих пор стали жертвами российской агрессии.

"Мендель оправдывает преступление, при этом делая вид, будто заложница должна прекратить сопротивление, чтобы захват закончился. Такое искажение фактов просто отвратительно и не имеет места в залах немецкого Бундестага", – заявила политик.

Еще в сентябре Мендель должна была выступить на подобном мероприятии для депутатов Европейского парламента в Страсбурге. Однако спикер парламента в последний момент отменила ее допуск.

Михалич отметила, что если во время проверки лиц, которые должны выступить в Бундестаге, возникают опасения по поводу безопасности, необходимо принять соответствующие меры: "Я просто считаю, что мы должны очень тщательно проверять, кто появляется здесь, в Бундестаге. Например, у меня возникают очевидные опасения, когда появляются лица, которых дружественная страна обвиняет в государственной измене".

Украинские власти обвиняют Мендель в государственной измене. Служба безопасности Украины заявила, что она ведет "информационно-диверсионную деятельность против Украины".

Администрация Бундестага отказалась комментировать этот конкретный случай. Однако пресс-секретарь заявил, что "перед предоставлением доступа любому гостю" проводится проверка надежности с целью минимизации рисков для безопасности. "Любые незавершенные процедуры в отношении санкций в третьих странах, как правило, не имеют значения для проверки надежности, которую проводит Бундестаг", – сказал пресс-секретарь.

В августе в Министерстве иностранных дел Украины призвали французское медиасообщество с осторожностью относиться к заявлениям бывшей пресс-секретаря президента Украины Юлии Мендель.

Напомним, 29 июля во Франции выдали ордер на депортацию Ксении Федоровой, которая в прошлом возглавляла французскую службу российского государственного телеканала RT, а после этого продолжала появляться на некоторых ресурсах в качестве комментатора, распространяя пророссийские нарративы.