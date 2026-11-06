В Єврокомісії заперечили, що фон дер Ляєн відмовилася від виступу з Навроцьким через Туска

Європейська комісія спростувала повідомлення про те, що відсутність глави ЄК Урсули фон дер Ляєн на пресконференції за участю польського президента Кароля Навроцького була жестом підтримки прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска у конфлікті щодо Конституційного трибуналу.

Про це йдеться у заяві пресслужби Європейської комісії, надісланій Polsat News, передає "Європейська правда".

У пресслужбі Комісії заявили, що відсутність фон дер Ляєн на пресконференції у словацькому місті Тренчин пов’язана з її розкладом.

Пресконференція за участю глави Єврокомісії та лідерів країн Вишеградської групи мала розпочатися у четвер, 5 листопада, о 14:30. Зрештою до журналістів вийшли лише лідери Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини.

"Урсула фон дер Ляєн не змогла взяти участь у пресконференції з причин, пов’язаних із графіком виконання її обов’язків. Про її відсутність було повідомлено задовго до останніх подій у Польщі", – йдеться у заяві Європейської комісії.

Раніше агенція Bloomberg повідомляла, що рішення фон дер Ляєн є виявом підтримки Дональда Туска у його конфлікті з Каролем Навроцьким щодо Конституційного суду. Єврокомісія заперечує ці повідомлення.

Нагадаємо, Туск і Навроцький перебувають у стані протистояння щодо призначення нових суддів до Конституційного суду Польщі. Навроцький затягує процес призначення, відмовляючись приймати присягу суддів, обраних парламентом.

Ситуація загострилася 30 жовтня, коли польський уряд направив до суду підрозділи спецпризначення та відсторонив від виконання обов’язків голову суду та його заступника. Цей крок викликав протести та критику з боку деяких експертів у галузі права, зануривши країну в конституційну кризу за рік до загальних виборів.

Згодом у Європейській комісії закликали польську владу забезпечити належне функціонування Конституційного трибуналу відповідно до конституції країни та рішень Суду Європейського Союзу.

Деталі читайте у статті: Польща йде під трибунал. Як конфлікт Туска і Навроцького переріс у конституційну кризу.