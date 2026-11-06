В Еврокомиссии опровергли, что фон дер Ляйен отказалась от выступления с Навроцким из-за Туска

Европейская комиссия опровергла сообщения о том, что отсутствие главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен на пресс-конференции с участием польского президента Кароля Навроцкого было жестом поддержки премьер-министра Польши Дональда Туска в конфликте вокруг Конституционного трибунала.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Европейской комиссии, направленном Polsat News, передает "Европейская правда".

В пресс-службе Комиссии заявили, что отсутствие фон дер Ляйен на пресс-конференции в словацком городе Тренчин связано с её графиком.

Пресс-конференция с участием главы Еврокомиссии и лидеров стран Вышеградской группы должна была начаться в четверг, 5 ноября, в 14:30. В итоге к журналистам вышли только лидеры Польши, Чехии, Словакии и Венгрии.

"Урсула фон дер Ляйен не смогла принять участие в пресс-конференции по причинам, связанным с графиком выполнения ее обязанностей. О ее отсутствии было сообщено задолго до последних событий в Польше", – говорится в заявлении Европейской комиссии.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что решение фон дер Ляйен является проявлением поддержки Дональда Туска в его конфликте с Каролем Навроцким по поводу Конституционного суда. Еврокомиссия опровергает эти сообщения.

Напомним, Туск и Навроцкий находятся в состоянии противостояния по поводу назначения новых судей в Конституционный суд Польши. Навроцкий затягивает процесс назначения, отказываясь принимать присягу судей, избранных парламентом.

Ситуация обострилась 30 октября, когда польское правительство направило к суду подразделения спецназначения и отстранило от исполнения обязанностей председателя суда и его заместителя. Этот шаг вызвал протесты и критику со стороны некоторых экспертов в области права, погрузив страну в конституционный кризис за год до всеобщих выборов.

Впоследствии в Европейской комиссии призвали польские власти обеспечить надлежащее функционирование Конституционного трибунала в соответствии с конституцией страны и решениями Суда Европейского Союза.

Подробности читайте в статье: Польша предстанет перед трибуналом. Как конфликт Туска и Навроцкого перерос в конституционный кризис.