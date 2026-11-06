В Финляндии пожар уничтожил пятую часть запасов семенного картофеля

В результате пожара в финском регионе Тюрнава было уничтожено чуть более четырёх миллионов килограммов семенного картофеля – почти пятая часть запасов страны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Yle.

Пожар в Тюрнаве (Северная Остроботния) уничтожил до пятой части урожая семенного картофеля Финляндии, по оценкам Ханны Кортемаа, директора Департамента растениеводства Финского агентства по пищевым продуктам.

В ночь на пятницу в Тюрнаве сгорел комплекс складских помещений площадью около 4 тысячи квадратных метров. В четырех помещениях хранилось чуть более четырех миллионов килограммов картофеля, большую часть которого, по сообщениям, составлял семенной картофель.

фото Yle

Убытки оказались настолько значительными, что в пятницу состоялось заседание Министерства сельского и лесного хозяйства, посвященное обсуждению ситуации с семенным картофелем, отмечает Кортемаа. По ее словам, в начале заседания обсуждалось, что можно сделать для обеспечения производства семенного картофеля в ближайшие годы.

Значительная часть финского урожая семенного картофеля остается на внутреннем рынке, но немалое его количество также экспортируется. Кортемаа считает, что пожар повлияет на оба рынка.

По словам Паулы Илолы, генерального директора Центра семенного картофеля, предпринимателям, занимающимся выращиванием картофеля, предлагается вся возможная помощь. Она отмечает, что совместными усилиями они стараются обеспечить, чтобы объемы производства не снизились существенно в ближайшие годы.

Тюрнава и соседний с ней муниципалитет Лиминка в Северной Остроботнии производят примерно 70–75 процентов всего финского семенного картофеля. По данным Финского института природных ресурсов, годовой объем производства составляет почти 20 млн кг.

Тюрнава и Лиминка относятся к так называемой зоне High Grade. Это означает, что это специальная зона производства высококачественного семенного картофеля.

По словам Кати Похьямаа, представительницы ассоциации "Группа сотрудничества картофельной отрасли", в Европе есть только три других подобных района. Они расположены в Германии, Ирландии и на Азорских островах.

"Картофель из зоны высокого качества отличается высоким качеством и отсутствием болезней", – пояснила она.

Она считает, что значение высококачественного семенного картофеля в будущем станет еще больше, поскольку из-за распространения вредителей растений в мире существует глобальный спрос на чистый семенной картофель.

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