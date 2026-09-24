Patriot від союзників продовжать захищати ключовий логістичний хаб у Польщі у 2027 році

Польща отримала запевнення від НАТО, що системи ППО Patriot від країн-союзників продовжуватимуть захищати небо над аеропортом Жешува – ключовим логістичним хабом, зокрема для постачання військового обладнання Україні.

Як пише "Європейська правда", про це оголосив польський міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш, цитує RMF24

За словами міністра, у 2027 році біля стратегічного аеропорту "Жешув-Ясьонка" мають дислокуватися системи Patriot від країн-союзників.

Під час візиту до гарнізону в Жешуві глава Міністерства оборони повідомив, що отримав запевнення від штаб-квартири НАТО щодо чергової ротації засобів ППО на летовищі.

Міністр не розкрив, яка країна очолюватиме цю місію у 2027 році, однак заявив, що відповідний план уже затверджено Альянсом.

Наразі захист логістичного центру НАТО біля аеропорту "Жешув-Ясьонка" забезпечують нідерландські системи протиповітряної оборони. У травні стало відомо, що Нідерланди продовжать присутність своїх військових та систем Patriot у Польщі до грудня.

Країна розгорнула поблизу аеропорту дві системи Patriot, ракетну систему NASAMS, засоби боротьби з дронами та близько 300 військовослужбовців.

Аеропорт поблизу Жешува має ключове значення для транспортування військової та гуманітарної допомоги, що надходить до України.

Варто зауважити, що в останні тижні роботу аеропорту Жешува, а також летовища у Любліні неодноразово зупиняли на тлі російських атак на Україну.