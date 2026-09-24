Patriot від союзників продовжать захищати ключовий логістичний хаб у Польщі у 2027 році
Польща отримала запевнення від НАТО, що системи ППО Patriot від країн-союзників продовжуватимуть захищати небо над аеропортом Жешува – ключовим логістичним хабом, зокрема для постачання військового обладнання Україні.
Як пише "Європейська правда", про це оголосив польський міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш, цитує RMF24
За словами міністра, у 2027 році біля стратегічного аеропорту "Жешув-Ясьонка" мають дислокуватися системи Patriot від країн-союзників.
Під час візиту до гарнізону в Жешуві глава Міністерства оборони повідомив, що отримав запевнення від штаб-квартири НАТО щодо чергової ротації засобів ППО на летовищі.
Міністр не розкрив, яка країна очолюватиме цю місію у 2027 році, однак заявив, що відповідний план уже затверджено Альянсом.
Наразі захист логістичного центру НАТО біля аеропорту "Жешув-Ясьонка" забезпечують нідерландські системи протиповітряної оборони. У травні стало відомо, що Нідерланди продовжать присутність своїх військових та систем Patriot у Польщі до грудня.
Країна розгорнула поблизу аеропорту дві системи Patriot, ракетну систему NASAMS, засоби боротьби з дронами та близько 300 військовослужбовців.
Аеропорт поблизу Жешува має ключове значення для транспортування військової та гуманітарної допомоги, що надходить до України.
Варто зауважити, що в останні тижні роботу аеропорту Жешува, а також летовища у Любліні неодноразово зупиняли на тлі російських атак на Україну.