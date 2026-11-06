Франция с января возьмет на себя охрану логистического хаба НАТО в Польше

С начала следующего года миссию по охране воздушного пространства над аэропортом в польском Жешуве, который является ключевым хабом НАТО, будет выполнять Франция.

Об этом заявил посол Франции в Польше Этьен де Понсен, его цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

После того как в декабре этого года Нидерланды завершат свое военное присутствие у аэропорта Жешува, эта миссия перейдет под контроль Франции.

"С 1 января в рамках НАТО Франция возьмет на себя ответственность за противовоздушную оборону в районе Жешува, и это будет первый случай, когда французская техника будет использоваться в этих целях", – сообщил французский дипломат.

Де Понсен отметил, что французские системы противовоздушной обороны будут работать совместно с американскими системами Patriot, что позволит проверить совместимость этих двух систем. Он не уточнил, как долго продлится миссия по противовоздушной обороне под руководством Франции.

В настоящее время защиту логистического центра НАТО возле аэропорта "Жешув-Ясьонка" обеспечивают нидерландские системы противовоздушной обороны. В мае стало известно, что Нидерланды продлят присутствие своих военных и систем Patriot в Польше до декабря.

В то же время Польша получила заверения от НАТО, что системы ПВО Patriot от стран-союзниц и в следующем году продолжат защищать небо над аэропортом Жешува.

В настоящее время Нидерланды развернули вблизи аэропорта две системы Patriot, ракетную систему NASAMS, средства борьбы с дронами и около 300 военнослужащих.

Аэропорт вблизи Жешува имеет ключевое значение для транспортировки военной и гуманитарной помощи, поступающей в Украину.