Несмотря на словесную атаку пожилого мужчины в адрес словацкой сценаристки и активистки Гелены Гудачековой, женщина без колебаний оказала мужчине первую помощь во время аллергической реакции на еду.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Активистка уже давно занимается оказанием помощи Украине.

В братиславском вьетнамском бистро пожилой мужчина некоторое время наблюдал за ней, а затем что-то искал в мобильном телефоне. Другой женщине, сидевшей с ним за столом, он сообщил, что узнал Гудачекову.

"Потом он подошел ко мне и пробормотал: "Ты, бандеровская курва, недоделанная. Почему бы тебе не уехать в Украину?" – описала Гудачекова.

Активистка в ответ пожелала ему вкусного "патриотического обеда", что прозвучало несколько провокационно, учитывая, что они сидели во вьетнамском бистро. Мужчина ещё некоторое время ругался, но потом сел обратно за свой стол. Когда ему принесли еду, женщина за соседним столом предупредила его, чтобы он не ел основное блюдо с орехами, иначе снова окажется в больнице.

Мужчина начал есть, заметив, что не выбросит же он семь евро. Вскоре он весь покраснел, а его глаза опухли. "Мужчина начал сильно кашлять, паниковать, хватался за грудь и снял свитер", – описала ситуацию Гудачекова.

Она не колебалась ни на мгновение и ввела ему в бедро адреналин, который всегда носит с собой. Инъекция подействовала почти мгновенно, и Гудачекова ещё успела вызвать скорую, сообщив об аллергической реакции и применении адреналинового шприца.

Скорая прибыла через несколько минут, а женщина, сидевшая с мужчиной за столом, обняла активистку и поблагодарила её. "Мужчина даже не посмотрел на меня", – отметила Гудачекова. "Что с ним было дальше, я не знаю, но верю, что с ним всё в порядке", – добавила она.

Оперативный центр службы скорой медицинской помощи Словацкой Республики подтвердил вызов во вьетнамское бистро. "До прибытия скорой пациенту, у которого развилась серьезная аллергическая реакция, ввели адреналин", – сообщили спасатели.

"Его глаза все еще были сильно опухшими, но благодаря предварительным мерам он не задыхался и дышал самостоятельно. Спасатели оказали пациенту помощь на месте, стабилизировали его состояние, а затем доставили в больницу", – добавили спасатели.

Активистка призналась, что её потрясла грубость, но не настолько, чтобы позволить человеку умереть рядом с собой, даже если тот раньше её оскорблял.

В социальных сетях появилось немало восторженных отзывов о ее поступке. "Дедушке повезло, что рядом с ним была сообразительная "бандеровка", которая знает, что делать, когда речь идет о жизни", – прокомментировала ситуацию одна из пользовательниц.

Недавно словацкий премьер Роберт Фицо заявил, что не желает, чтобы Словакия стала участником военного конфликта "из-за какой-то статьи 5" НАТО.

Также Фицо заявил, что Запад более четырёх лет "тщетно подливал масла в огонь" в контексте российско-украинской войны и этим якобы провоцировал конфликт между РФ и НАТО.