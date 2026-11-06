Сейм Польши отклонил вотум недоверия главе МВД

Сейм Польши отклонил предложение о выражении недоверия министру внутренних дел и администрации Марчину Кервинскому.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Уволить главу МВД и администрации стремилась оппозиция.

В голосовании приняли участие 447 человек: 212 проголосовали "за", а 235 – "против". Никто не воздержался.

Депутат партии "Право и справедливость" Павел Хреняк, представлявший инициаторов вотума недоверия, обосновывая предложение, подчеркнул, что главное обвинение против министра "сегодня очевидно".

"Под руководством министра Кервинского Министерство внутренних дел и администрации, к сожалению, стало инструментом политической борьбы – борьбы с оппозицией, свободными СМИ, независимыми институтами, объединениями и оппозиционными партиями. Со всеми теми, кто, по вашему мнению, угрожает вашей власти", – сказал он.

Он подчеркнул, что "скандальным является то, что это происходит в условиях реальной угрозы со стороны путинской России". "Вы делаете все это во время гибридной войны. Своими действиями министр Кервинский в такой сложный для нашей родины момент подрывает доверие граждан к службам", – подчеркнул он.

Марчин Кервинский, комментируя попытку отправить его в отставку, напомнил, что это уже третья такая попытка. Он подчеркнул, что по-своему рассматривает это как признание своего упорного труда, целью которого является наведение порядка в министерстве после предшественников.

Комментируя обвинения в участии полиции в событиях вокруг Конституционного трибунала, он подчеркнул, что полиция находится возле суда, чтобы обеспечивать соблюдение закона, охранять здание суда и протестующих, собравшихся перед ним.

Как известно, в Польше уже неделю продолжается кризис вокруг Конституционного трибунала. Ситуация обострилась 30 октября, когда польское правительство направило к суду подразделения спецназначения и отстранило от исполнения обязанностей председателя суда и его заместителя. Этот шаг вызвал протесты и критику со стороны некоторых экспертов в области права, погрузив страну в конституционный кризис за год до всеобщих выборов.

Впоследствии в Европейской комиссии призвали польские власти обеспечить надлежащее функционирование Конституционного трибунала в соответствии с конституцией страны и решениями Суда Европейского Союза.

Подробности читайте в статье: Польша предстанет перед трибуналом. Как конфликт Туска и Навроцкого перерос в конституционный кризис.