В Финляндии в ДТП попал автобус с призывниками, 14 пострадавших
В пятницу в финском городе Канкаанпяа (провинция Сатакунта) 14 человек получили ранения в результате столкновения автобуса и автомобиля.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Yle.
Помимо водителя, в автобусе находились 28 призывников. Рядом с местом аварии расположен гарнизон Ниинисало.
Пассажиры автобуса получили незначительные травмы и смогли продолжить путь.
Водителя легкового автомобиля доставили в медицинское учреждение для дальнейшего лечения.
Авария произошла на улице Ниинисалонкату. По данным спасательной службы Сатакунты, лобовое столкновение произошло на сильно обледенелой дороге.
Катри Коккола из отдела по связям с общественностью Вооруженных сил подтверждает, что автобус перевозил призывников из Порийской бригады, которые направлялись на каникулы. В легковом автомобиле, кроме водителя, других пассажиров не было.
Вооруженные силы сообщают, что призвали призывников связаться со своими близкими.
Работы по ликвидации последствий аварии продолжаются.
В Польше на днях трое человек получили ранения в результате столкновения трёх грузовиков на автомагистрали А4 вблизи транспортной развязки Костомлоты в Нижней Силезии.
В 2024 году в Силезском воеводстве в результате аварии с участием военного автомобиля пострадали пять человек.