В Финляндии в ДТП попал автобус с призывниками, 14 пострадавших

В пятницу в финском городе Канкаанпяа (провинция Сатакунта) 14 человек получили ранения в результате столкновения автобуса и автомобиля.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Yle.

Помимо водителя, в автобусе находились 28 призывников. Рядом с местом аварии расположен гарнизон Ниинисало.

Пассажиры автобуса получили незначительные травмы и смогли продолжить путь.

Водителя легкового автомобиля доставили в медицинское учреждение для дальнейшего лечения.

Авария произошла на улице Ниинисалонкату. По данным спасательной службы Сатакунты, лобовое столкновение произошло на сильно обледенелой дороге.

Катри Коккола из отдела по связям с общественностью Вооруженных сил подтверждает, что автобус перевозил призывников из Порийской бригады, которые направлялись на каникулы. В легковом автомобиле, кроме водителя, других пассажиров не было.

Вооруженные силы сообщают, что призвали призывников связаться со своими близкими.

Работы по ликвидации последствий аварии продолжаются.

В Польше на днях трое человек получили ранения в результате столкновения трёх грузовиков на автомагистрали А4 вблизи транспортной развязки Костомлоты в Нижней Силезии.

В 2024 году в Силезском воеводстве в результате аварии с участием военного автомобиля пострадали пять человек.