В Финляндии призвали США проявить "политическую волю" и передать Украине уже оплаченные ракеты

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен обвинил США в отсутствии политической воли, что привело к задержкам с поставкой Украине уже оплаченных европейскими союзниками ракет-перехватчиков для системы Patriot.

Об этом министр заявил в интервью Euronews, пишет "Европейская правда".

Глава Минобороны Финляндии заявил, что европейские страны уже профинансировали ракеты-перехватчики для Украины, но политические факторы со стороны США препятствуют поставке этого вооружения украинской армии.

"Сейчас наступил самый критический момент, когда Украине необходимы все средства противовоздушной обороны. Финансирование у нас есть, теперь нужно, чтобы запасы были доставлены в Украину. Но нам также нужна политическая воля со стороны США, чтобы начать поставки", – отметил Хяккянен.

Недавно президент Владимир Зеленский заявил, что Украина почти месяц ждет подписи министра обороны США Пита Хегсета о передаче ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot и NASAMS. Официального объяснения очевидной задержки в поставках предоставлено не было.

Министр обороны Финляндии подчеркнул, что Европа уже оплатила эти системы и призывает Вашингтон выполнить свои обязательства.

На вопрос, несёт ли Хегсет личную ответственность за задержку, Хякканен ответил, что не знает, кто именно виноват в этой ситуации.

"Я не знаком с сутью основной проблемы, но мы знаем, что украинцам нужны Patriot. Европейцы уже выделили на это средства, и теперь это лишь вопрос политических договоренностей", – добавил он.

Между тем источник в НАТО сообщил Euronews, что Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе убеждает семь стран-членов предоставить Украине больше ракет из своих собственных запасов. Однако эти страны не спешат это делать без гарантий, что США заменят то, что они предоставят.

Ранее украинский министр обороны Евгений Хмара призвал страны формата E5 – Германию, Великобританию, Францию, Польшу и Италию – рассмотреть возможность передачи Украине 10% своих запасов ракет-перехватчиков для систем Patriot и IRIS-T в обмен на будущие поставки, которых ожидает Киев.

По словам президента Владимира Зеленского, в этом году Украина получает в месяц в среднем лишь 12 ракет для систем Patriot.