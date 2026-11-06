В Финляндии суд приостановил арест российских активов

Финская служба принудительного исполнения судебных решений приостановила арест российских государственных активов в Финляндии.

Об этом сообщает Helsingin Sanomat, передает "Европейская правда".

Как отмечает газета, это решение основано на постановлении Апелляционного суда Хельсинки, вынесенном в среду. Новые аресты будут приостановлены до тех пор, пока Апелляционный суд не вынесет решение по апелляции или до получения других указаний.

В рамках операции, начавшейся в августе 2024 года, были арестованы российские активы на сумму не менее 40 миллионов евро. С просьбой об аресте обратились украинская государственная энергетическая компания "Нафтогаз" и ее дочерние предприятия.

Меры по замораживанию активов основаны на решении, принятом Международным арбитражным судом в Гааге в апреле 2023 года. Согласно ему, Россия должна выплатить более 5 млрд евро украинской энергетической компании "Нафтогаз" в качестве компенсации за убытки, причиненные ей оккупацией Крыма.

Россия отказалась платить. Поэтому "Нафтогаз" инициировал международное разбирательство, направленное на принудительное исполнение решения в странах, где у России есть активы. Одной из таких стран является Финляндия.

В 2024 году Финляндия начала арестовывать российское государственное имущество для обеспечения компенсации, возможно, став первой страной за пределами Украины.

Замораживание активов не позволяет России продавать или передавать свои активы в Финляндии. Продажа арестованных активов по-прежнему требует отдельного судебного решения, которое может дойти до Верховного суда и занять годы.