Сікорський: наразі перевага на фронті – у Києва

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що наразі перевагу на фронті має Київ.

Про це він сказав під час спільної заяви для ЗМІ голів МЗС Польщі та України, а також глави дипломатії ЄС Каї Каллас після міністерського засідання Ради країн Балтійського моря, передає "Європейська правда" з посиланням на Polsat News.

Сікорський заявив, що п’ятнична "зустріч підтвердила єдність держав нашого регіону перед обличчям триваючої російської агресії".

Він додав, що саме Росія має зрозуміти: її подальша агресія проти України буде пов’язана зі зростаючими витратами та наслідками.

"Ми готові зробити конструктивний внесок у майбутні заходи, спрямовані на зміцнення миру та безпеки в регіоні, а також долучитися до переговорів, що ведуться", – заявив глава МЗС.

Він також додав, що наразі "перевага на фронті на боці Києва" і неможливо говорити про будь-який післявоєнний порядок без участі влади України.

Як він зазначив, підтвердженням важливої ролі Польщі та її рішучості є військові навчання коаліції охочих, що відбудуться в листопаді. Він також підкреслив, що "Україна не повинна вести переговори щодо свого майбутнього під тиском обстрілів цивільного населення".

"Жодне рішення не може бути нав’язане Україні без її згоди та присутності за столом переговорів. Так само, як безпека Європи не може бути предметом переговорів, що ведуться без нашої участі. Країни східного флангу найбільше постраждають від умов можливої угоди, але вони також можуть внести особливо важливу точку зору щодо сприйняття загроз з боку Росії", – зазначив Сікорський.

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас заявила, що Європа має власні безпекові інтереси щодо завершення російсько-української війни, а тому повинна брати участь у переговорному процесі.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що у четвер, 5 листопада, провів приватну зустріч із посланцем Путіна і анонсував "чудову угоду", яка стосуватиметься не лише України і Росії, а й Європи загалом.

Спецпосланець Трампа Стів Віткофф заявив, що тристоронні переговори США, України та Росії відбудуться 10-11 листопада в столиці Об’єднаних Арабських Еміратів та зосередяться на подальших кроках до миру.