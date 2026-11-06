Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что в настоящее время преимущество на фронте у Киева.

Об этом он сказал во время совместного заявления для СМИ глав МИД Польши и Украины, а также главы дипломатии ЕС Каи Каллас после министерского заседания Совета стран Балтийского моря, передает "Европейская правда" со ссылкой на Polsat News.

Сикорский заявил, что пятничная "встреча подтвердила единство государств нашего региона перед лицом продолжающейся российской агрессии".

Он добавил, что именно Россия должна понять: её дальнейшая агрессия против Украины будет сопряжена с растущими издержками и последствиями.

"Мы готовы внести конструктивный вклад в будущие мероприятия, направленные на укрепление мира и безопасности в регионе, а также присоединиться к ведущимся переговорам", – заявил глава МИД.

Он также добавил, что в настоящее время "преимущество на фронте на стороне Киева" и невозможно говорить о каком-либо послевоенном порядке без участия властей Украины.

Как он отметил, подтверждением важной роли Польши и ее решимости являются военные учения коалиции желающих, которые состоятся в ноябре. Он также подчеркнул, что "Украина не должна вести переговоры о своем будущем под давлением обстрелов гражданского населения".

"Ни одно решение не может быть навязано Украине без ее согласия и присутствия за столом переговоров. Так же, как безопасность Европы не может быть предметом переговоров, ведущихся без нашего участия. Страны восточного фланга больше всего пострадают от условий возможного соглашения, но они также могут внести особенно важную точку зрения относительно восприятия угроз со стороны России", – отметил Сикорский.

Глава дипломатического ведомства ЕС Кая Каллас заявила, что у Европы есть собственные интересы в сфере безопасности, связанные с завершением российско-украинской войны, и поэтому она должна участвовать в переговорном процессе.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что в четверг, 5 ноября,провел частную встречу с посланником Путина и анонсировал "великолепное соглашение", которое коснется не только Украины и России, но и Европы в целом.

Спецпосланник Трампа Стив Виткофф заявил, чтотрехсторонние переговоры между США, Украиной и Россией состоятся 10–11 ноября в столице Объединенных Арабских Эмиратов и будут посвящены дальнейшим шагам на пути к миру.