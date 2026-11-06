Каллас: Путін не має права вето щодо європейської безпеки

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас заявила, що Європа має власні безпекові інтереси щодо завершення російсько-української війни, а тому повинна брати участь у переговорному процесі.

Про це вона заявила на пресконференції з міністрами закордонних справ України та Польщі у Варшаві, передає "Європейська правда".

Каллас переконана, що для реалізації будь-якої угоди про завершення війни в Україні є необхідною участь Європейського Союзу. Дипломатка наголосила, що у цьому питанні ЄС не є посередником, а незмінно стоїть на боці України.

"Будь-яка угода, щоб бути реалізованою, вимагатиме участі Європейського Союзу. Від гарантій безпеки, санкцій, відбудови до вступу України до ЄС – без ЄС тут не обійтися. Європа має ключові інтереси безпеки щодо Росії. Ми не є посередником. Ми твердо стоїмо на боці України", – заявила очільниця дипломатії ЄС.

Каллас зазначила, що в Європі вже сформовану чітку архітектуру безпеки, куди необхідно інтегрувати Україну. Вона відкинула заяви Москви про те, що це загрожує безпеці РФ.

"НАТО не становило загрози для Росії у 2021 році, і не становить загрози для Росії на цей момент. Путін не має права вето щодо європейської безпеки", – заявила посадовиця.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що у четвер, 5 листопада, провів приватну зустріч із посланцем Путіна і анонсував "чудову угоду", яка стосуватиметься не лише України і Росії, а й Європи загалом.

Спецпосланець Трампа Стів Віткофф заявив, що тристоронні переговори США, України та Росії відбудуться 10-11 листопада в столиці Об’єднаних Арабських Еміратів та зосередяться на подальших кроках до миру.

А інший спецпосланець американського президента Джаред Кушнер повідомив, що США, ЄС, НАТО та Україна працюють над домовленостями, які могли б стати основою для ширшої європейської архітектури безпеки.