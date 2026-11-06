Канарські острови просять ЄС про допомогу у протидії напливу мігрантів

Президент Канарських островів, автономної спільноти у складі Іспанії, Фернандо Клавіхо надіслав листа європейському комісару з питань внутрішніх справ та міграції Магнусу Бруннеру з проханням вжити термінових заходів у зв’язку з дедалі частішими випадками прибуття мігрантів Атлантичним океаном.

Про це повідомляє EFE, передає "Європейська правда".

Лист до Єврокомісії з’явився на тлі зростаючого навантаження на ресурси первинного прийому та державні служби архіпелагу, особливо на острові Ієрро.

Уряд Канарських островів підрахував, що з початку листопада до архіпелагу прибуло 49 суден із 4 587 мігрантами, причому 35 із цих човнів припливли до Ієрро. Такі показники зафіксовано після того, як минулого місяця на острови прибуло 6 194 мігрантів на 65 каюках, човнах та надувних шлюпках, порівняно з 3 708 особами, зареєстрованими протягом усього першого кварталу 2026 року.

На думку президента автономної спільноти, ситуація на острові Ієрро вимагає "прогнозування та координації", а також залучення Європи з метою надання ефективної підтримки Іспанії, Канарським островам та приймальним центрам.

Клавіхо закликав Брюссель у координації з іспанським урядом негайно оцінити ситуацію, задіяти механізми солідарності та підтримки, передбачені європейським законодавством, і скликати термінову зустріч для узгодження конкретних заходів та графіка дій.

Він також звернувся з проханням про термінову зустріч із представниками Європейської комісії та іспанських органів влади для конкретизації цих заходів. Посадовець нагадав, що Канарські острови є зовнішнім кордоном ЄС, тому ситуацію не можна розглядати як виключно регіональну чи державну проблему.

"На Канарських островах також стоїть на кону авторитет нового Європейського пакту про міграцію та притулок; солідарність не може обмежуватися лише принципом, закріпленим у європейському законодавстві: вона має втілюватися на практиці, коли зовнішній кордон Союзу стикається з надзвичайною ситуацією", – зазначив Клавіхо.

Варто зазначити, що Європейська комісія презентувала план із п’яти пунктів щодо запобігання, прогнозування та реагування на раптові масові випадки нелегального в’їзду до ЄС. Це пов’язано з подіями в іспанській Сеуті, коли в анклав увірвалися понад 70 тисяч мігрантів.

У жовтні Національний суд Іспанії наказав уряду Педро Санчеса розсекретити звіти, підготовлені Національним розвідувальним центром (CNI) щодо масового в’їзду мігрантів до автономного міста Сеута 30 та 31 липня.

Детально про кризу в Сеуті читайте у статті: Подвійна атака на Іспанію: чи втратить Мадрид участь у Шенгені через 50 тисяч мігрантів з Африки.