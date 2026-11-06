Канарские острова просят ЕС о помощи в противодействии наплыву мигрантов

Президент Канарских островов, автономного сообщества в составе Испании, Фернандо Клавихо направил письмо европейскому комиссару по вопросам внутренних дел и миграции Магнусу Бруннеру с просьбой принять срочные меры в связи со все более частыми случаями прибытия мигрантов через Атлантический океан.

Об этом сообщает EFE, передает "Европейская правда".

Письмо в Еврокомиссию появилось на фоне растущей нагрузки на ресурсы первичного приема и государственные службы архипелага, особенно на острове Иерро.

Правительство Канарских островов подсчитало, что с начала ноября к архипелагу прибыло 49 судов с 4 587 мигрантами, причем 35 из этих судов приплыли к Иерро. Такие показатели зафиксированы после того, как в прошлом месяце на острова прибыло 6 194 мигранта на 65 каяках, лодках и надувных шлюпках, по сравнению с 3 708 лицами, зарегистрированными в течение всего первого квартала 2026 года.

По мнению президента автономного сообщества, ситуация на острове Иерро требует "прогнозирования и координации", а также вовлечения Европы с целью оказания эффективной поддержки Испании, Канарским островам и центрам приема.

Клавихо призвал Брюссель в координации с испанским правительством немедленно оценить ситуацию, задействовать механизмы солидарности и поддержки, предусмотренные европейским законодательством, и созвать экстренную встречу для согласования конкретных мер и графика действий.

Он также обратился с просьбой о срочной встрече с представителями Европейской комиссии и испанских властей для конкретизации этих мер. Чиновник напомнил, что Канарские острова являются внешней границей ЕС, поэтому ситуацию нельзя рассматривать как исключительно региональную или государственную проблему.

"На Канарских островах также на карту поставлен авторитет нового Европейского пакта о миграции и убежище; солидарность не может ограничиваться лишь принципом, закреплённым в европейском законодательстве: она должна воплощаться на практике, когда внешняя граница Союза сталкивается с чрезвычайной ситуацией", – отметил Клавихо.

Стоит отметить, что Европейская комиссия представила пятипунктный план по предотвращению, прогнозированию и реагированию на внезапные массовые случаи нелегального въезда в ЕС. Это связано с событиями в испанской Сеуте, когда в анклав ворвались более 70 тысяч мигрантов.

В октябре Национальный суд Испании обязал правительство Педро Санчеса рассекретить отчеты, подготовленные Национальным разведывательным центром (CNI) о массовом въезде мигрантов в автономный город Сеута 30 и 31 июля.

Подробнее о кризисе в Сеуте читайте в статье: Двойная атака на Испанию: потеряет ли Мадрид членство в Шенгенской зоне из-за 50 тысяч мигрантов из Африки.