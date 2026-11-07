ЗМІ: Британія організує державний візит Зеленського у 2027 році

У наступному році Велика Британія прийматиме державний візит президента України Володимира Зеленського.

Про це стало відомо Financial Times від джерел, знайомих з питанням, передає "Європейська правда".

Формальним господарем виступить король Чарльз III.

Метою візиту буде продемонструвати довгострокову та непохитну підтримку України з боку британських політичних сил.

Розглядається спеціальна та нестандартна програма заходів, зокрема повторний виступ українського президента перед британським парламентом.

Представники влади повідомили виданню, що візит Зеленського навряд чи співпаде з самітом G20 у Манчестері, який відбудеться в листопаді того ж року.

Президент України неодноразово відвідував Велику Британію, востаннє – минулого місяця.

Він зустрівся з Енді Бернемом на Даунінг-стріт.

Британський прем'єр-міністр Енді Бернем раніше заявив, що правитель РФ Владімір Путін не братиме участі у саміті лідерів країн G20 наступного року, який прийматиме Британія.

Заява про незапрошення Путіна на майбутній саміт G20, який відбудеться у 2027 році у Манчестері, пролунала на противагу діям адміністрації США. Вашингтон офіційно запросив російського правителя взяти участь в зустрічі лідерів у "Групі двадцяти" у Маямі наступного місяця.