В следующем году Великобритания примет государственный визит президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом стало известно Financial Times из источников, знакомых с ситуацией, сообщает "Европейская правда".

Формальным хозяином выступит король Чарльз III.

Целью визита станет демонстрация долгосрочной и непоколебимой поддержки Украины со стороны британских политических сил.

Рассматривается специальная и нестандартная программа мероприятий, в частности повторное выступление украинского президента перед британским парламентом.

Представители власти сообщили изданию, что визит Зеленского вряд ли совпадёт с саммитом G20 в Манчестере, который состоится в ноябре того же года.

Президент Украины неоднократно посещал Великобританию, в последний раз – в прошлом месяце.

Он встретился с Энди Бернемом на Даунинг-стрит.

Британский премьер-министр Энди Бернем ранее заявил, что президент РФ Владимир Путин не будет участвовать в саммите лидеров стран G20 в следующем году, который примет Великобритания.

Заявление об отказе пригласить Путина на предстоящий саммит G20, который состоится в 2027 году в Манчестере, прозвучало в противовес действиям администрации США. Вашингтон официально пригласил российского лидера принять участие во встрече лидеров "Группы двадцати" в Майами в следующем месяце.