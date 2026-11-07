Фицо заявил, что референдум о вступлении Словакии в ЕС был сфальсифицирован

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо бездоказательно заявил, что референдум о вступлении Словакии в Европейский Союз в 2003 году был сфальсифицирован.

Об этом он заявил во время открытия "Школы социал-демократии", организованной его партией Smer, передает "Европейская правда".

Он признал, что вступление в Союз сопровождалось энтузиазмом и высокими ожиданиями, но настаивал на том, что референдум был сфальсифицирован.

"Мы провели референдум, который, если бы его не сфальсифицировали, не имел бы успеха", – заявил премьер-министр Словакии, не приводя никаких подробностей или доказательств.

Результаты референдума были настолько близкими, что, по словам Фицо, были внесены определенные коррективы, чтобы они соответствовали ожидаемым, и Словацкой Республике было разрешено присоединиться к этой организации.

На момент проведения референдума партия Smer находилась в оппозиции, но поддерживала вступление в ЕС. "Если бы тогдашняя оппозиция, в частности Smer и господин Мечар, не сказала: „Давайте вступать в Европейский Союз", я гарантирую вам, что референдум не увенчался бы успехом", – заявил Фицо.

Референдум о вступлении в ЕС в Словакии состоялся в мае 2003 года, явка составила 52,15 процента. Подавляющее большинство, почти 94 процента участников, проголосовали за вступление Словакии в Союз.

Голосование о вступлении в ЕС остается единственным успешным референдумом в истории Словакии. Другие голосования не набрали необходимого большинства голосов избирателей.

Как сообщалось, Роберт Фицо во время визита в Украину высказал критику в адрес Европейского Союза.

Премьер-министр Словакии недавно посетил столицу Чехии Прагу – его встретили демонстранты свистом и протестами.