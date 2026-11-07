Прем’єр Ірландії заявляє, що саміти в Дубліні не під загрозою через погрози вибухів

Прем’єр-міністр Ірландії Міхол Мартін заявив, що, на його думку, два європейські саміти, заплановані на наступний тиждень, не перебувають під загрозою через нещодавню хвилю погроз вибухів, спрямованих проти авіакомпаній та ірландських ЗМІ.

Заяву ірландського прем’єра наводить dpa, повідомляє "Європейська правда".

Як вказав Мартін, ще зарано говорити, чи стоїть Росія за цими фейковими погрозами.

Водночас, за його словами, "існує загальне уявлення, що зростання кількості гібридних атак пов’язане з Росією".

Протягом минулого тижня десятки рейсів у більшості країн Європи зазнали впливу загадкових погроз про вибухи, через що деякі літаки були змушені змінити курс.

Однак після перевірок фахівців у жодному з випадків вибухових пристроїв виявлено не було. Ірландські ЗМІ також отримували подібні погрози електронною поштою.

У п’ятницю державна телерадіокомпанія RTÉ тимчасово призупинила свої програми, оскільки теле– та радіостудії довелося евакуювати.

Наступного четверга в Дубліні очікується участь близько 50 європейських лідерів у саміті Європейської політичної спільноти.

У п’ятницю в столиці Ірландії також заплановано проведення неформального саміту лідерів ЄС. Мартін назвав це найбільшою операцією із забезпечення безпеки в історії країни.

Ірландські ЗМІ у п’ятницю отримали листа з попередженнями про загрозу вибухів, який також містив погрози про нову хвилю атак по всій Європі.

Повідомляли також, що чотири літаки, які пролітали над територією Франції, отримали фальшиві повідомлення про загрозу вибухів на борту.