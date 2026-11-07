Премьер Ирландии заявляет, что саммиты в Дублине не под угрозой из-за угроз взрывов
Премьер-министр Ирландии Михол Мартин заявил, что, по его мнению, два европейских саммита, запланированные на следующую неделю, не находятся под угрозой из-за недавней волны угроз взрывов, направленных против авиакомпаний и ирландских СМИ.
Заявление ирландского премьера приводит dpa, сообщает "Европейская правда".
Как отметил Мартин, пока рано говорить, стоит ли Россия за этими фейковыми угрозами.
В то же время, по его словам, "существует общее мнение, что рост числа гибридных атак связан с Россией".
В течение прошлой недели десятки рейсов в большинстве стран Европы подверглись загадочным угрозам взрывов, из-за чего некоторые самолеты были вынуждены изменить курс.
Однако после проверок специалистов ни в одном из случаев взрывных устройств обнаружено не было. Ирландские СМИ также получали подобные угрозы по электронной почте.
В пятницу государственная телерадиокомпания RTÉ временно приостановила свои программы, поскольку теле– и радиостудии пришлось эвакуировать.
В следующий четверг в Дублине ожидается участие около 50 европейских лидеров в саммите Европейского политического сообщества.
В пятницу в столице Ирландии также запланировано проведение неформального саммита лидеров ЕС. Мартин назвал это крупнейшей операцией по обеспечению безопасности в истории страны.
Ирландские СМИ в пятницу получили письмо с предупреждениями об угрозе взрывов, которое также содержало угрозы о новой волне атак по всей Европе.
Сообщалось также, что четыре самолета, пролетавших над территорией Франции, получили ложные сообщения об угрозе взрывов на борту.