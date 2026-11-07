Біля Білого дому затримали озброєного чоловіка, який заявив про намір вбити Трампа

Секретна служба США заарештувала чоловіка біля Білого дому після того, як у його автомобілі було виявлено кілька одиниць вогнепальної зброї, зокрема гвинтівку,

Про це йдеться в заяві Міністерства внутрішньої безпеки США, повідомляє "Європейська правда".

За даними відомства, чоловік заявив співробітникам, що голоси в його голові наказали йому приїхати до Вашингтона і вбити президента Дональда Трампа.

Зазначається, що підозрюваний родом із Венесуели і проживає в США нелегально.

Співробітники виявили в його автомобілі, який було заявлено як викрадений, три одиниці вогнепальної зброї та десятки патронів.

Чоловіку висунуто звинувачення, зокрема в незаконному перевезенні та зберіганні вогнепальної зброї.

Його заарештували у четвер ввечері на Конституційному проспекті, на південь від Білого дому, після того як співробітники Секретної служби помітили, що він поводиться підозріло у своїй припаркованій машині.

Нагадаємо, влітку поліція Вашингтона почала розслідувати як погрозу Трампу появу цифр "86 47" на газоні.

Також варто зазначити, що увечері 25 квітня у Вашингтоні під час вечері кореспондентів Білого дому у готелі, де перебував президент США Дональд Трамп з першою леді Меланією Трамп, пролунали постріли. Президентське подружжя та високопосадовців адміністрації екстрено евакуювали.