Возле Белого дома задержали вооруженного мужчину, заявившего о намерении убить Трампа
Секретная служба США арестовала мужчину возле Белого дома после того, как в его автомобиле было обнаружено несколько единиц огнестрельного оружия, в том числе винтовку,
Об этом говорится в заявлении Министерства внутренней безопасности США, сообщает "Европейская правда".
По данным ведомства, мужчина заявил сотрудникам, что голоса в его голове приказали ему приехать в Вашингтон и убить президента Дональда Трампа.
Отмечается, что подозреваемый родом из Венесуэлы и проживает в США нелегально.
Сотрудники обнаружили в его автомобиле, который был заявлен как угнанный, три единицы огнестрельного оружия и десятки патронов.
Мужчине предъявлены обвинения, в частности, в незаконной перевозке и хранении огнестрельного оружия.
Его арестовали в четверг вечером на Конституционном проспекте, к югу от Белого дома, после того как сотрудники Секретной службы заметили, что он ведет себя подозрительно в своей припаркованной машине.
Напомним, летом полиция Вашингтона начала расследовать как угрозу Трампу появление цифр "86 47" на газоне.
Также стоит отметить, что вечером 25 апреля в Вашингтоне во время ужина корреспондентов Белого дома в отеле, где находился президент США Дональд Трамп с первой леди Меланией Трамп, раздались выстрелы. Президентскую чету и высокопоставленных чиновников администрации экстренно эвакуировали.