Возле Белого дома задержали вооруженного мужчину, заявившего о намерении убить Трампа

Секретная служба США арестовала мужчину возле Белого дома после того, как в его автомобиле было обнаружено несколько единиц огнестрельного оружия, в том числе винтовку,

Об этом говорится в заявлении Министерства внутренней безопасности США, сообщает "Европейская правда".

По данным ведомства, мужчина заявил сотрудникам, что голоса в его голове приказали ему приехать в Вашингтон и убить президента Дональда Трампа.

Отмечается, что подозреваемый родом из Венесуэлы и проживает в США нелегально.

Сотрудники обнаружили в его автомобиле, который был заявлен как угнанный, три единицы огнестрельного оружия и десятки патронов.

Мужчине предъявлены обвинения, в частности, в незаконной перевозке и хранении огнестрельного оружия.

Его арестовали в четверг вечером на Конституционном проспекте, к югу от Белого дома, после того как сотрудники Секретной службы заметили, что он ведет себя подозрительно в своей припаркованной машине.

Напомним, летом полиция Вашингтона начала расследовать как угрозу Трампу появление цифр "86 47" на газоне.

Также стоит отметить, что вечером 25 апреля в Вашингтоне во время ужина корреспондентов Белого дома в отеле, где находился президент США Дональд Трамп с первой леди Меланией Трамп, раздались выстрелы. Президентскую чету и высокопоставленных чиновников администрации экстренно эвакуировали.