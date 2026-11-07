Єврокомісія розпочала переговори про роумінг із країнами Західних Балкан

Європейська комісія розпочала переговори з шістьма країнами Західних Балкан з метою включення їх до програми ЄС "роумінг як вдома".

Про це йдеться у пресрелізі ЄК, повідомляє "Європейська правда".

У п’ятницю Комісія повідомила, що розпочала двосторонні переговори з Албанією, Боснією та Герцеговиною, Косовом, Чорногорією, Північною Македонією та Сербією з метою поширення цієї схеми на всі шість країн.

"Після укладення угод та повного приведення правил роумінгу партнерів у відповідність до правил ЄС Комісія запропонує Раді відповідно розширити зону роумінгу ЄС", – зазначили у Єврокомісії.

Ще в червні національні уряди дали Комісії зелене світло на початок переговорів з усіма шістьма країнами, про які йдеться.

Згідно з чинними правилами, користувачі мобільного зв’язку можуть телефонувати, надсилати SMS та користуватися мобільним інтернетом під час подорожей у країнах-учасницях без додаткових роумінгових платежів протягом максимум чотирьох місяців.

Після цього оператори мобільного зв’язку можуть стягувати додаткову плату, якщо користувачі проводять за кордоном більше часу, ніж у своїй країні, та використовують за кордоном більше мобільних даних, ніж вдома.

Наразі ця пільга поширюється на ЄС, Ісландію, Ліхтенштейн, Норвегію, Молдову та Україну.

Громадяни ЄС, які подорожують до країн Західних Балкан, наразі користуються обмеженням ціни на рівні 14 євро за гігабайт мобільних даних, але лише за умови, що їхній оператор приєднався до Декларації про роумінг між ЄС та Західними Балканами. У 2028 році ця межа має знизитися до 9 євро за гігабайт.

Європейська комісія погодила інтегрування України до зони роумінгу ЄС торік у липні.

Україна з 1 січня офіційно приєдналася до єдиної роумінгової зони з країнами Євросоюзу.