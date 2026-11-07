Еврокомиссия начала переговоры о роуминге со странами Западных Балкан

Европейская комиссия начала переговоры с шестью странами Западных Балкан с целью включения их в программу ЕС "Роуминг как дома".

Об этом говорится в пресс-релизе ЕК, сообщает "Европейская правда".

В пятницу Комиссия сообщила, что начала двусторонние переговоры с Албанией, Боснией и Герцеговиной, Косово, Черногорией, Северной Македонией и Сербией с целью распространения этой схемы на все шесть стран.

"После заключения соглашений и полного приведения правил роуминга партнеров в соответствие с правилами ЕС Комиссия предложит Совету соответствующим образом расширить зону роуминга ЕС", – отметили в Еврокомиссии.

Еще в июне национальные правительства дали Комиссии зеленый свет на начало переговоров со всеми шестью странами, о которых идет речь.

Согласно действующим правилам, пользователи мобильной связи могут звонить, отправлять SMS и пользоваться мобильным интернетом во время поездок в странах-участницах без дополнительных роуминговых платежей в течение максимум четырех месяцев.

После этого операторы мобильной связи могут взимать дополнительную плату, если пользователи проводят за границей больше времени, чем в своей стране, и используют за границей больше мобильных данных, чем дома.

В настоящее время эта льгота распространяется на ЕС, Исландию, Лихтенштейн, Норвегию, Молдову и Украину.

Граждане ЕС, путешествующие в страны Западных Балкан, в настоящее время пользуются ограничением цены на уровне 14 евро за гигабайт мобильных данных, но только при условии, что их оператор присоединился к Декларации о роуминге между ЕС и Западными Балканами. В 2028 году этот предел должен снизиться до 9 евро за гигабайт.

Европейская комиссия одобрила включение Украины в зону роуминга ЕС в июле прошлого года.

С 1 января Украина официально присоединилась к единой зоне роуминга со странами Евросоюза.