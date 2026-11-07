Стрілянина у центрі Кракова: поліція повідомила про п’ятьох загиблих

Жертвами стрілянини у центрі польського Кракова, яка сталась вдень 7 листопада, стали щонайменше п’ятеро осіб.

Про це йдеться в заяві місцевої поліції, повідомляє "Європейська правда".

Польські правоохоронці поінформували, що внаслідок інциденту на площі Ринок загинули п’ятеро осіб, ще кілька десятків були поранені.

"Правоохоронці відкрили вогонь по злочинцю; наразі його доставляють до лікарні", – йдеться у повідомленні.

На місці події триває операція сил безпеки, додали у поліції.

Як повідомляли, стрілянина сталась на центральній площі Ринок у Кракові.

Зазначалось водій автомобіля в’їхав на головну площу міста та відкрив вогонь.

Польський прем’єр Дональд Туск заявив, що міністр внутрішніх справ постійно інформує його про ситуацію в Кракові після інциденту.